Четверо подростков пострадали при взрыве газа в Кызылорде
Сегодня, 16:23
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Сегодня, 16:23Сегодня, 16:23
140Фото: ДЧС Кызылординской области
Газ взорвался в жилом доме в Кызылорде. Серьёзно пострадали четверо подростков, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло 28 июля в 19:56 в микрорайоне Аль-Фараби.
"Произошло разрушение конструкций без возникновения пожара в результате утечки газовоздушной смеси в частном жилом доме. Пострадали четыре подростка. Они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы", - сообщили в ДЧС региона.
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