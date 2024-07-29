Четверо подростков пострадали при взрыве газа в Кызылорде

Газ взорвался в жилом доме в Кызылорде. Серьёзно пострадали четверо подростков, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло 28 июля в 19:56 в микрорайоне Аль-Фараби.

"Произошло разрушение конструкций без возникновения пожара в результате утечки газовоздушной смеси в частном жилом доме. Пострадали четыре подростка. Они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы", - сообщили в ДЧС региона.