  • 29 Июля, 17:54
  • BAIGENEWS

Четверо подростков пострадали при взрыве газа в Кызылорде

Сегодня, 16:23
АВТОР
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ДЧС Кызылординской области Сегодня, 16:23
Сегодня, 16:23
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Фото: ДЧС Кызылординской области

Газ взорвался в жилом доме в Кызылорде. Серьёзно пострадали четверо подростков, передаёт BaigeNews.kz

ЧП произошло 28 июля в 19:56 в микрорайоне Аль-Фараби.

"Произошло разрушение конструкций без возникновения пожара в результате утечки газовоздушной смеси в частном жилом доме. Пострадали четыре подростка. Они находятся в реанимационном отделении областной детской больницы", - сообщили в ДЧС региона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Qyzylorda oblysynyn TJD (@qyzylorda_tjd)

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