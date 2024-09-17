Четверо подростков перевернулись на авто в Жамбылской области

Четверо подростков перевернулись на машине в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В ДТП пострадали все, у парней множественные переломы, двое находятся в коме.

"В районную больницу поступили четверо пациентов, дети 2007-2008 годов рождения, в тяжёлом состоянии, с открытой черепно-мозговой травмой, плюс кома II степени. Сейчас оба находятся в реанимационном отделении. За состоянием двух других ведётся пристальное наблюдение", – сказала главный врач Сарысуской центральной районной больницы Айнур Каликова.

По словам очевидцев, за рулём находился 17-летний подросток. В какой-то момент он не справился с управлением, и авто опрокинулось. В машине находились двое студентов колледжа, третий – студент вуза в Таразе, четвёртый – ученик 11-го класса жанатасской школы.

По факту происшествия полиция собирается привлечь родителей, которые уже заявили, что дети взяли машину без спроса.