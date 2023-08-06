Четверо нигерийцев переплыли океан за две недели

Четыре жителя Нигерии решили отправиться в Европу, сев на судовой руль в задней части корабля. Путешествие длилось две недели, поэтому нигерийцы чудом выжили, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

Мужчины без еды и воды переплыли океан преодолели более пяти тысяч километров. По данным издания Daily Mail, корабль с четырьмя жителями Нигерии отплыл 27 июня. Это было не пассажирское судно, а сухогруз — грузовой корабль, предназначенный для перевозки песка, древесины, минеральных удобрений и так далее. Мужчины незаметно залезли на судовой руль, который находится на задней части корпуса и частично погружен под воду. Он необходим для управления движением корабля.

Один мужчина не был знаком со своими попутчиками, поэтому ему казалось, что те запросто смогут скинуть его в воду. К счастью, этого не произошло и безбилетные пассажиры решили вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание экипаж сухогруза. Чтобы не свалиться под воду, они накинули на погруженный в воду руль сеть, после чего привязали себя к ней при помощи веревок.

Мужчины хорошо подготовились к длительному путешествию и взяли с собой еду и питьевую воду. Однако, путь оказался более длинным, чем они ожидали — корабль преодолел более 5 000 километров, что заняло две недели. Уже на 10 день у мужчин закончились запасы, поэтому на протяжении четырёх последующих дней им пришлось выживать.

Никакого источника еды у них не было, но человек способен жить без еды более семи дней или даже больше. Но без воды человек может продержаться только около 100 часов, а при сильной жаре — еще меньше. Чтобы справиться с жаждой, мужчинам пришлось ловить брызги соленой воды и даже пить собственную мочу. На самом деле, это очень плохое решение, потому что морскую воду нельзя пить из-за высокой концентрации соли. А употребление мочи может вызвать рвоту и другие симптомы, которые ведут к еще большему обезвоживанию.

Еще одна опасность заключалась в том, что мужчины преодолевали атлантический океан, в котором водятся опасные акулы. Например, в его водах обитают синяя и желтополосая акулы, а также акула-мако. Некоторые из них входят в список 10 самых опасных акул, убивающих людей.

Из-за сильного шума и постоянного риска упасть в воду, мужчины не могли спать. Безусловно, за две недели они могли вздремнуть, но полноценным отдыхом это назвать невозможно.

Каким-то чудом мужчины смогли претерпеть все тяжести путешествия. Но своей цели они не достигли — они планировали добраться до Европы, а корабль приплыл в Бразилию. Двое мужчин добровольно уехали обратно в Нигерию, а другая пара решила остаться и попросить убежище.