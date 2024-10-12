Четверо из десяти казахстанских мужчин курят табак

Бюро национальной статистики (БНС) провело опрос взрослого населения Казахстана по вопросу о потреблении табака, который охватил все регионы республики, включая крупные города — Астану, Алматы и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz.

Участниками опроса стали жители страны, достигшие 15-летнего возраста.

"Полученные результаты показали, что в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году – 19,4%) или 39,8% мужчин и 7,6% женщин. Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности – 20%", - говорится в информации БНС.

Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в ВКО.

"Доля респондентов, считающих что курение табачных изделий вызывает серьезные заболевания составляет 85,8%... Введение законодательных инициатив, полностью запрещающих курение во всех местах поддерживают 72,2% опрошенных респондентов", - резюмируют статистики.