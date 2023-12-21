Четверо граждан Ганы незаконно работали на автомойке в Астане

Сотрудники миграционной полиции установили четверых граждан Ганы, которые неделю незаконно работали на автомойке в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Как отметили в полиции, граждане Ганы в возрасте 47, 35, 29 и 23 лет не имели соответствующего разрешения для осуществления трудовой деятельности. Кроме того, у них не было и правоустанавливающих документов. Работодатель принял иностранцев на работу без них.

Инностранных граждан поместили приемник распределитель. В отношении них составлен административный протокол по статье 517 КоАП РК за нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения.

Их работодатель также привлечён к административной ответственности по статье 519 КоАП РК за привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан.