Четверо детей погибли в огне в Карагандинской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области при пожаре в жилом доме погибли четверо детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
Трагедия произошла в посёлке Касыма Аманжолова Каркаралинского района 23 февраля около 18:00. Дети были дома одни. Родители ушли предположительно к соседям.
"После тушения огня пожарные обнаружили тело четырёхлетнего мальчика — в марте ему исполнилось бы пять лет. Обнаружено тело второго мальчика, тоже в марте ему исполнилось бы четыре года. Третий погибший ребёнок — двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы три годика. Найдено тело четвёртого ребёнка — девочки. Её возраст уточняется", — сообщает "Патриот".
Как долго дети сидели дома без присмотра родителей, выясняет полиция. По неофициальным данным, источником пожара стала печь. На месте работают эксперты противопожарной службы и полиция.
Самое читаемое
- Ростовщик держит в страхе село в Акмолинской области
- Иностранец заплатил мошеннику пять млн тенге за лук в Таразе
- КНБ задержал карагандинца по подозрению в киберпреступлениях в сфере госуслуг
- Упавшая в колодец девочка находится в реанимации — врачи
- Нелегальный цех по разделке мяса шокировал проверяющих в Шымкенте