Четверо детей погибли в огне в Карагандинской области

В Карагандинской области при пожаре в жилом доме погибли четверо детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

Трагедия произошла в посёлке Касыма Аманжолова Каркаралинского района 23 февраля около 18:00. Дети были дома одни. Родители ушли предположительно к соседям.

"После тушения огня пожарные обнаружили тело четырёхлетнего мальчика — в марте ему исполнилось бы пять лет. Обнаружено тело второго мальчика, тоже в марте ему исполнилось бы четыре года. Третий погибший ребёнок — двухлетний мальчик, ему в июне исполнилось бы три годика. Найдено тело четвёртого ребёнка — девочки. Её возраст уточняется", — сообщает "Патриот".

Как долго дети сидели дома без присмотра родителей, выясняет полиция. По неофициальным данным, источником пожара стала печь. На месте работают эксперты противопожарной службы и полиция.