  • 2 Марта, 12:35
  • BAIGENEWS

Четверо детей оказались запертыми в квартире в Сатпаеве

Мать обратилась за помощью к спасателям.

Сегодня, 11:47
АВТОР
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скриншот с видео МЧС Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47
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Фото: скриншот с видео МЧС

В области Улытау сотрудники МЧС спасли четверых детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Чтобы вызволить детей из запертой квартиры, спасателям пришлось забираться на третий этаж по пожарной лестнице.

"В Сатпаеве по улице Шакарима на третьем этаже жилого дома четверо детей в возрасте от 4-х до 9-и лет остались запертыми в квартире. Мать придя домой не могла зайти в квартиру, по причине поломки замка входной двери и обратилась за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС, установив трёхколенную лестницу в окно, вошли в квартиру и открыли дверь изнутри. К счастью, дети не пострадали.

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