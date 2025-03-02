В области Улытау сотрудники МЧС спасли четверых детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Чтобы вызволить детей из запертой квартиры, спасателям пришлось забираться на третий этаж по пожарной лестнице.

"В Сатпаеве по улице Шакарима на третьем этаже жилого дома четверо детей в возрасте от 4-х до 9-и лет остались запертыми в квартире. Мать придя домой не могла зайти в квартиру, по причине поломки замка входной двери и обратилась за помощью к спасателям", — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС, установив трёхколенную лестницу в окно, вошли в квартиру и открыли дверь изнутри. К счастью, дети не пострадали.