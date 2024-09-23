Четверо детей из многодетной семьи скончались после ужина в России

Все члены многодетной семьи отравились неизвестным веществом в Красноярском крае. Четверо детей скончались. Отец и беременная мать находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сетевое издание Дела.

В Следственном комитете озвучили основные версии произошедшего: причиной стало неизвестное вещество, которое попало в пищу. Чтобы установить все обстоятельства, требуется дополнительная экспертиза.

Известно, что семья ела пельмени и курицу из местного магазина. Хозяин и продавец допрошены, из торговой точки изъяты записи камеры видеонаблюдения. Также взяты показания местного фельдшера и родственников.

Случай произошёл в селе Красная Сопка Назаровского района в пятницу, 20 сентября. После ужина вся семья почувствовала себя плохо: 34-летний отец, 32-летняя мать и дети: девочки 6, 11, 12 и мальчик 13 лет.

На следующий день, 21 сентября, родители позвонили в скорую, но несмотря на все усилия врачей 6-летняя девочка и 13-летний мальчик скончались. 22 сентября умерла 11-летняя девочка.

Утром 23 сентября в прокуратуре сообщили, что скончалась последняя, 12-летняя девочка.



В СК уточнили, что смерть наступила в 01:50. В живых остались только родители. Они сейчас находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.