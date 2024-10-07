Четверо человек погибли на мельнице в Костанайской области
Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56Сегодня, 10:56
198Фото: иллюстративное фото.
Как стало известно порталу iagorod.kz, утром 6 октября на мельнице по ул. Топоркова погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.
Рабочих в бессознательном состоянии спасатели извлекли из пятиметрового бункера, прибывшие бригады СМП констатировали смерть всех четверых.