Четверо человек погибли на мельнице в Костанайской области

Как стало известно порталу iagorod.kz, утром 6 октября на мельнице по ул. Топоркова погибли четыре человека, передаёт BaigeNews.kz.

Рабочих в бессознательном состоянии спасатели извлекли из пятиметрового бункера, прибывшие бригады СМП констатировали смерть всех четверых.