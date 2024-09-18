Четверо алматинцев наказаны за опросы на тему референдума по АЭС

Прокуратурой города Алматы выявлены факты проведения физическими и юридическими лицами опросов общественного мнения по строительству атомной электростанции без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан.

В результате 4 правонарушителей привлечены к административной ответственности и подвергнуты взысканию в виде штрафа.

Прокуратура города разъясняет, что порядок проведения опросов общественного мнения регламентирован Конституционными Законами Республики Казахстан "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан".