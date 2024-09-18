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Четверо алматинцев наказаны за опросы на тему референдума по АЭС

Сегодня, 10:59
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e-xecutive.ru Сегодня, 10:59
Сегодня, 10:59
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Фото: e-xecutive.ru

Прокуратурой города Алматы выявлены факты проведения физическими и юридическими лицами опросов общественного мнения по строительству атомной электростанции без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан.

В результате 4 правонарушителей привлечены к административной ответственности и подвергнуты взысканию в виде штрафа.

Прокуратура города разъясняет, что порядок проведения опросов общественного мнения регламентирован Конституционными Законами Республики Казахстан "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан".

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