Четверо алматинцев наказаны за опросы на тему референдума по АЭС
Сегодня, 10:59
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Сегодня, 10:59Сегодня, 10:59
124Фото: e-xecutive.ru
Прокуратурой города Алматы выявлены факты проведения физическими и юридическими лицами опросов общественного мнения по строительству атомной электростанции без соблюдения требований выборного законодательства Республики Казахстан.
В результате 4 правонарушителей привлечены к административной ответственности и подвергнуты взысканию в виде штрафа.
Прокуратура города разъясняет, что порядок проведения опросов общественного мнения регламентирован Конституционными Законами Республики Казахстан "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан".