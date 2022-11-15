Честно, открыто и справедливо - казахстанские политологи о грядущих выборах президента

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Предвыборная агитация подходит к концу. 20 ноября казахстанцы выберут президента, который будет руководить республикой в ближайшие семь лет. Политологи убеждены, что грядущие выборы пройдут максимально открыто и честно, передаёт BaigeNews.kz.

Главный научный сотрудник КИСИ Ербулат Сейлеханов отметил, что для него, как для политолога, очевидно, что выборы будут результативными, но фактически предсказуемыми.

"Предложить полноценную стратегическую платформу, которая охватывает все аспекты жизни нашей страны, как социальные, так и политические и экономические сферы, может только один кандидат. Но другие претенденты в своих предвыборных платформах тоже касаются важных для казахстанцев проблем - например, мер по развитию профсоюзного движения, защиты женского предпринимательства", - сказал Сейлеханов.

Политолог считает, что возврат к прошлому государственному строю казахстанская общественность уже не одобрит.

По его мнению, учитывая опыт Казахстана по проведению внеочередных выборов, отечественная оппозиция и главные политические игроки страны должны были иметь подготовленные предвыборные программы.

"На мой взгляд, правительство и глава государства заинтересованы в том, чтобы эти выборы прошли максимально честно, открыто и справедливо. В том числе и для того, чтобы внеочередные выборы президента РК были признаны мировым сообществом. К нам собирается очень большой пул международных наблюдателей, журналистов. Будет соблюдаться весь комплекс демократических выборных процедур", - резюмировал он.

По мнению советника председателя правления Казахстанского Института общественного развития Амана Мамбеталиева, сравнение казахстанских дебатов кандидатов в президенты с теми, которые проходят за рубежом, некорректно. Так как в каждой стране разные политические системы и соответственно разные подходы к ведению дебатов. Он напомнил, что в Великобритании и США эти институты давно проработаны и направлены не на политику, а на эмоции и личность кандидата. Там битвы идут за колеблющихся избирателей.

"Мы только-только идем от практически однопартийной системы, политические реформы и инициативы, которые введены, дают результаты, но всё ещё у людей в головах работают определённые рамки. Если сравнивать нас, то только с государствами нашего региона, такими как Узбекистан, Таджикистан, которые имеют туже парадигму, ментальность, мышление, комплексы и наборы ценностей. По сравнению с ними наш прогресс заметен", - считает он.

Мамбеталиев сказал, что нынешняя предвыборная кампания не сильно отличалась от предыдущей. В целом, все проходящие в стране выборы схожи по структуре - есть очень сильный кандидат с большой аудиторией и кандидаты, отстаивающие интересы небольших групп граждан. Поэтому, добавил эксперт, современные политические центры должны понимать, что пора расширять зоны своего влияния.