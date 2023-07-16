Чешская теннисистка стала победительницей Уимблдона-2023

Фото: Instagram / marketavondrousova

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей Уимблдонского турнира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

В финале женского одиночного разряда она одолела Онс Жабер из Туниса в двух партиях - 6:4, 6:4.

24-летняя чешка не имела посева на турнире, а туниска была посеяна под шестым номером.

Занимающая 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Вондроушова стала первой выигравшей Уимблдон несеяной теннисисткой с момента введения системы посева в 1927 году. Это второй титул в её карьере, она впервые победила на турнире Большого шлема. В 2019 году Вондроушова дошла до финала "Ролан Гаррос".