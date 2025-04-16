"Ванну не принять, посуду не помыть, детей страшно купать" — так сегодня описывают свою реальность жители села Дамсы, что в 70 километрах от Астаны. Уже несколько месяцев из кранов в домах течёт мутная, дурно пахнущая жидкость, которая вызывает у людей сильный зуд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В селе Дамсы водопровод стал настоящей бедой. Вместо чистой воды – мутная жижа с резким запахом, которую невозможно использовать даже в быту. По словам местных, после мытья такой водой начинается сильный зуд по всему телу. Ситуация не меняется уже несколько месяцев, и люди вынуждены привозить воду из столицы — чтобы стирать, мыться и даже просто готовить еду.

"Мы возим воду из города. Стирать, мыться, готовить — всё только на привозной воде. Это же ненормально", — говорит жительница села Светлана Семёнова.

О проблеме активно говорят и в местных чатах. По словам сельчан, в опросе WhatsApp почти каждый девятый подтвердил: вода вызывает кожную реакцию. При этом, за некачественную жидкость люди продолжают платить по обычному тарифу.

У местных властей ответа на проблему пока нет. Заместитель акима сельского округа Андрей Землянко признаёт:

"Не знаем, что делать. Мы уже везде обращались, не можем понять, почему вода стала такой".

Фильтры, рассчитанные на полгода, выходят из строя через месяц. Даже после очистки вода остаётся сомнительной. Люди жалуются: забиваются стиральные машины, портится техника, растут счета за воду, которой никто не может пользоваться.

Как выяснилось, водопровод был в порядке, но ситуация резко изменилась — причины помутнения не установлены до сих пор. Власти продолжают "искать пути решения", однако сельчане считают, что это затянулось слишком надолго.

Кроме воды, у жителей есть ещё одна боль — стихийная свалка на окраине села. С приходом тепла запах стал невыносимым. В условиях, когда из крана течёт вонь, а с улицы тянет гарью, жить становится всё сложнее.

Только недавно мы писали о том, что в Караганде у людей вместо воды из-под крана течет сок.