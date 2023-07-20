Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде

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Шокирующий случай рассказали врачи областной детской клинической больницы в Караганде. Из носа двухлетней девочки они достали более 10 живых червей, передаёт BaigeNews.kz.

Ребёнка в приёмное отделение привезла бригада скорой медицинской помощи. У девочки было носовое кровотечение, которое родители не могли остановить.

Медики заподозрили, что в носу может быть инородное тело, но даже предположить не могли что им окажутся черви.

"При риноскопии с правой стороны на врача смотрели множество прозрачных глазиков", - описали происходившее медики.

Из ноздри специальными инструментами один за другим достали более 10 червей.

Мать ребёнка не знает, откуда появилась эта живность. Она сообщила, что свекровь заметила неприятный запах из носа внучки около четырёх дней назад. Но мысли обратиться к врачам по этому поводу не возникло. Лишь когда началось кровотечение, вызвали "скорую".