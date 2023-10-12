Червь в каше: директору павлодарской школы объявлен выговор

Руководству павлодарской школы, в которой школьник обнаружил в тарелке с кашей червя, объявили выговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.

Как сообщил руководитель отдела образования города Павлодара Куаныш Кыдралин, директору средней школы имени М.Ауэзова объявили выговор.

"Такая мера была принята из-за неправильного контроля за школьным питанием. Договор с арендатором столовой не расторгнут", – сообщил Кыдралин.

В областном департаменте санитарно-эпидемиологического надзора сообщают, что мать ребёнка, обнаружившего в каше червя, отказалась подавать жалобу. А без её обращения ведомство не может провести проверку самостоятельно. Тогда администрация школы направила письмо для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, неприятный инцидент произошел в одной из школьных столовых Павлодара. Семиклассник в каше обнаружил живого червя.