Черту бедности в Казахстане будут определять по-новому

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В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана предлагают определять черту бедности в стране по-новому с 2025 года. Проект соответствующего приказа "Об определении размера черты бедности" опубликован на сайте "Открытые НПА", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Юрист "ПАРАГРАФ".

"Документ определяет черту бедности по Казахстану с 1 января 2025 года – в размере 50 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи", - говорится в проекте приказа.

Обсуждение проекта продлится до 15 марта 2023 года.

До 1 января 2025 года черта бедности будет определяться также, как и в ныне действующей редакции. С 1 января 2023 года она составляет 70 процентов от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением адресной социальной помощи.