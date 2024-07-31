Черпали воду и ловили рыбу: как в Степногорске намерены решать проблему неработающих ливнёвок

В прошлом месяце город Степногорск в Акмолинской области оказался затоплен водой: местная ливневая канализация не выдержала трёхдневных обильных осадков. Между тем, горожане вспомнили о потраченных на её ремонт 30 миллионах. Куда они делись, если картина прежняя? И намерены ли власти глобально решать проблему с неработающей водопропускной системой на улицах и внутридворовых территориях. Ответы на эти и другие вопросы в материале корреспондента BaigeNews.kz.

18 июля улицы Степногорска оказались затоплены дождевой водой, встревоженные горожане сняли десятки "венецианских" видео. Такую ситуацию создали трёхдневные осадки и не справляющаяся с природной стихией ливневая канализация. Люди писали, что не могут ни к домам проехать, ни на работу добраться, а торговцы рынка – что попортился товар.

Фото скрин из видео жителей.

Пострадало патологоанатомическое отделение – там, судя по видео, медработники, чтобы спасти имущество, были вынуждены без остановки в темноте (из-за сырости отключили электричество) черпать воду.

Впрочем, некоторые степногорцы проявили чувство юмора и сняли весёлые ролики о том, как ловят рыбу.

Тогда в акимате в ответ на запрос корреспондента отвечали, что обнаружены засоры ливнёвки, мусор извлекают из водопропускной системы. Жители же во всём обвинили местных чиновников – в расточительстве и нехозяйском подходе. Люди напомнили о недавнем проекте по текущему ремонту ливневой канализации, на который из городского бюджета было потрачено 30 миллионов тенге.

"Где ливнёвка, на которую в прошлом году выделили деньги и которую аким так помпезно презентовал?", – этот вопрос в дождливые дни властям не адресовал, пожалуй, только ленивый. А сейчас люди опасаются новых ливней.

В отделе жилищно-коммунального хозяйства города прокомментировали, что в 2023 году сделали текущий ремонт ливневой канализации лишь на одном участке – по улице Бейбитшилик от городского рынка до ул. Достык. Это, как отметили в госоргане, самая нижняя точка Степногорска, в момент выпадения обильных осадков она не справляется с уровнем приходящей воды. Уточнялось, что в рамках договора заменили трубопровод ливневой канализации 300 мм на 500 мм, дескать, это позволило увеличить пропускную способность талых и дождевых вод.

Проект включал в себя устройство восьми колодцев из сборных железобетонных конструкций с люками, а также восстановление дорожного полотна.

Однако общая система ливневой канализации не проходила капитальные ремонты. И на этот раз забилась другая ливнёвка, которую делали в рамках реконструкции дороги по улице Достык в 2015 году, отметили в акимате.

"Эта ливнёвка от Достык до Парковой старая. Возможно, разрушена, не функционирует, то есть вода поступает с тех ливнёвок, которые по новым трубам поступают, но дальше не уходит, потому что забита", – пояснили в отделе ЖКХ.

"Говорить о том, что поменяли и не работает, неправильно. Эту трубу никто не менял, только предстоит. Когда стопроцентно всё поменяем, ливни будут не страшны", – отметил в телефонном интервью, в свою очередь, аким г. Степногорск Алпысбай Каиржанов.

Между тем, антикор-волонтёры обратили внимание на некоторую беспечность госоргана. Так, например, в проекте текущего ремонта на участке улицы Бейбитшилик (от рынка до ул. Достык) нет технадзора – контроль за исполнением работ возложен целиком и полностью на Заказчика.

Касательно же нового проекта реконструкции всей системы городской ливневой канализации, о которой выше говорил аким: в техспецификации конкурса на разработку ПСД по её реконструкции и техническому обследованию заказчик перечислил лишь два требования. Первое: руководителю с ответственным лицом за реализацию проекта – каждый вторник присутствовать на совещании у Заказчика с отчётом о проводимых работах. Второе: поставщик предоставляет в течение 10 рабочих дней на согласование график производства работ.

"Потенциальные поставщики превратили раздел "Обсуждение положений документации" в мессенджер по получению информации. Ведь не понятно, на что разрабатывать проектно-сметную документацию? Нет ни описания работ, ни протяжённости, ни обследования. Всё это заказчик обещал предоставить лишь тому, кто заключит договор. Роль слепого котёнка по итогам конкурса получило ТОО "Асад-ЛТД". Заключив с ним договор 23 апреля, заказчик провёл конкурс на техобследование ливневой канализации – судя по акту выполненных работ, лишь в июне", – отметила эксперт РОО "Әділдік Жолы" Самира Тайтенова.

К слову, сумма ПСД на реконструкцию ливневой канализации Степногорска составила 14,5 млн тенге, срок исполнения – октябрь этого года.

"В целом если говорить о существующей в городе канализации, то всего лишь пять процентов по дворовым территориям канализация функционирует. Если говорить про дороги, то там чуть больше. Деньги на реконструкцию ливневой канализации из городского бюджета выделили в этом году. Будем делать проект и получать госэкспертизу. Она подразумевает замену ливнёвки как на центральных улицах, так и внутридворовых территориях. Будем всё менять, проведём реконструкцию и полную замену", – уточнил Алпысбай Каиржанов.

Хочется верить, деньги – хотя бы примерную сумму градоначальник так и не назвал – будут использованы, как говорится, по уму. И одной глобальной проблемой в некогда вызывавшем зависть своим благополучием моногороде станет меньше.