Теперь в Казахстане будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утвердило новые правила регистрации сотовых телефонов, передаёт BaigeNews.kz.

В белый список войдут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных.

В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней.

В черный список попадают устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или внесенные в международный черный список GSMA.

Также оператор обязан уведомлять владельцев о статусе их устройств, а в случае попадания в серый список - о необходимости подтвердить законность использования смартфона. Если верификация не пройдена в установленный срок, устройство автоматически переносится в черный список, а доступ к мобильной сети блокируется.

Оператор базы данных идентификационных кодов в течение 3 рабочих часов с момента завершения такой проверки переносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи. Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета.

Кроме того, усилен контроль за регистрацией устройств после ремонта. При замене IMEI в авторизованных сервисных центрах данные должны быть подтверждены через международную базу GSMA (база данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи).