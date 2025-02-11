Черный список: Тысячи смартфонов заблокируют в Казахстане
С 24 марта в стране вступят в силу новые правила регистрации мобильных устройств.
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Теперь в Казахстане будут введены белый, серый и черный списки регистрации абонентских устройств сотовой связи. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности утвердило новые правила регистрации сотовых телефонов, передаёт BaigeNews.kz.
- В белый список войдут устройства, успешно прошедшие верификацию и внесенные в базу данных.
- В серый список - аппараты, статус которых требует дополнительной проверки, но временно допущенные к работе в сети на срок до 30 дней.
- В черный список попадают устройства с некорректным или измененным идентификационным кодом, отсутствующим заводским IMEI или внесенные в международный черный список GSMA.
Также оператор обязан уведомлять владельцев о статусе их устройств, а в случае попадания в серый список - о необходимости подтвердить законность использования смартфона. Если верификация не пройдена в установленный срок, устройство автоматически переносится в черный список, а доступ к мобильной сети блокируется.
Оператор базы данных идентификационных кодов в течение 3 рабочих часов с момента завершения такой проверки переносит сведения об абонентском устройстве сотовой связи в черный список и направляет соответствующее уведомление операторам сотовой связи. Оператор сотовой связи с момента получения указанного уведомления информирует владельца абонентского устройства сотовой связи о запрете предоставления услуг сотовой связи по такому абонентскому устройству сотовой связи с указанием оснований запрета.
Кроме того, усилен контроль за регистрацией устройств после ремонта. При замене IMEI в авторизованных сервисных центрах данные должны быть подтверждены через международную базу GSMA (база данных Ассоциации глобальной системы мобильной связи).
"При ввозе физическими лицами абонентских устройств сотовой связи в Казахстан для личного пользования, без предпринимательских целей, необходимо будет предоставить сведения о пересечении государственной границы и (или) документы, подтверждающие ввоз", - говорится в сообщении.
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