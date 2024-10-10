Черный рынок воды: в работе "Казводхоза" выявили массу нарушений

В Алматинской области по деятельности филиала "Казводхоза" были выявлены нарушения на десятки миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства водных ресурсов и ирригации РК.



Данные нарушения связаны с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и государственными закупками.



Так, в Куртинском районе Алматинской области выявлены факты использования крестьянскими хозяйствами поливной воды без заключения договоров с местным филиалом "Казводхоза". Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей.



Также выявлены дополнительные потери воды на канале из-за ненадлежащего состояния некоторых гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техническим состоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.



Кроме того, установлены факты нарушения законодательства в сфере госзакупок. Филиал заключил семь договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически.

Исполняющим обязанности директора филиала не соблюдены меры, установленные антикоррупционным законодательством о недопустимости совместной работы с близкими родственниками.

"По итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены административные штрафы. Также в качестве предупреждений и.о. директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности. Филиалу области даны рекомендации по устранению недочетов", ― сообщили в министерстве.

Отмечено, что проверки филиалов "Казводхоза" продолжатся и в других областях. Для более эффективной борьбы с "черным рынком" воды при министерстве создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.