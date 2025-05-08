С начала 2025 года в Казахстане продолжается борьба с незаконным водопользованием. По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, с начала года с нарушителей водного законодательства взыскано 2,9 миллиона тенге по итогам 18 административных дел, передаёт BaigeNews.kz.

В целом за отчетный период было наложено 35 административных штрафов на сумму 6,4 млн тенге. Из них:

12 штрафов (1,4 млн тенге) — по результатам внеплановых проверок;

23 штрафа (5 млн тенге) — по материалам, переданным правоохранительными и государственными органами.

С начала года бассейновыми инспекциями проведено 13 проверок, в ходе которых выявлено 8 нарушений. Для их устранения выдано 7 предписаний.

Для сравнения: в 2024 году за аналогичные нарушения было наложено 556 штрафов на сумму около 44,5 млн тенге, выявлено 1855 нарушений, проведено 439 проверок.