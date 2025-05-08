"Черный рынок" воды: 6,4 млн тенге штрафов заплатили казахстанцы с начала года
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С начала 2025 года в Казахстане продолжается борьба с незаконным водопользованием. По информации Министерства водных ресурсов и ирригации, с начала года с нарушителей водного законодательства взыскано 2,9 миллиона тенге по итогам 18 административных дел, передаёт BaigeNews.kz.
В целом за отчетный период было наложено 35 административных штрафов на сумму 6,4 млн тенге. Из них:
- 12 штрафов (1,4 млн тенге) — по результатам внеплановых проверок;
- 23 штрафа (5 млн тенге) — по материалам, переданным правоохранительными и государственными органами.
С начала года бассейновыми инспекциями проведено 13 проверок, в ходе которых выявлено 8 нарушений. Для их устранения выдано 7 предписаний.
Для сравнения: в 2024 году за аналогичные нарушения было наложено 556 штрафов на сумму около 44,5 млн тенге, выявлено 1855 нарушений, проведено 439 проверок.
"Для борьбы с "черным рынком" воды в прошлом году при министерстве был создан Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, а число водных инспекторов выросло с 98 до 210 человек. Кроме того, внесены изменения в законодательство. Так, в новом Водном кодексе бассейновые инспекции наделены функциями надзора, после введения документа в действие они смогут принимать меры оперативного реагирования. Кроме того, внесены изменения в Кодекс РК "Об административных правонарушениях", которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушения в водной сфере", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.