Черный дым окутал небо: Склад и офисное здание полыхают в Алматы
Спасатели борются с огнем, задействован пожарный автопоезд.
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
255Фото: Кадр видео
19 февраля в Ауэзовском районе Алматы произошёл крупный пожар, в результате которого загорелось складское помещение, а затем огонь перекинулся на крышу трёхэтажного административного здания, передаёт BaigeNews.kz.
По данным спасателей, в 08:26 – пожарные получили вызов и выехали по адресу ул. Утеген батыра, 15А. В 08:31 – спасатели прибыли на место и установили, что горит склад, а пламя уже затронуло крышу соседнего здания.
Для борьбы с огнём спасатели:
- Создали оперативный штаб;
- Развернули пожарный автопоезд для подачи воды;
- Направили стволы на тушение и защиту здания;
- Подключили автоцистерны к гидрантам для бесперебойного водоснабжения.
На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации возгорания.
Информации о пострадавших пока нет.
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