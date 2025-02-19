  • 19 Февраля, 11:48
  • BAIGENEWS

Черный дым окутал небо: Склад и офисное здание полыхают в Алматы

Спасатели борются с огнем, задействован пожарный автопоезд.

Сегодня, 09:50
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50
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Фото: Кадр видео

19 февраля в Ауэзовском районе Алматы произошёл крупный пожар, в результате которого загорелось складское помещение, а затем огонь перекинулся на крышу трёхэтажного административного здания, передаёт BaigeNews.kz.

По данным спасателей, в 08:26 – пожарные получили вызов и выехали по адресу ул. Утеген батыра, 15А. В 08:31 – спасатели прибыли на место и установили, что горит склад, а пламя уже затронуло крышу соседнего здания.

Для борьбы с огнём спасатели:

  • Создали оперативный штаб;
  • Развернули пожарный автопоезд для подачи воды;
  • Направили стволы на тушение и защиту здания;
  • Подключили автоцистерны к гидрантам для бесперебойного водоснабжения.

На месте происшествия продолжаются работы по ликвидации возгорания.

Информации о пострадавших пока нет.

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