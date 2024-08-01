Черные жуки атаковали жителей Костаная
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Костанайцы жалуются на массовое нашествие жуков в городе. В социальных сетях люди активно делятся фотографиями и видео насекомых в домах и на улицах города, передает корреспондент BaigeNews.kz. Жуки летят на свет, и, по словам местных жителей, могут даже укусить. Горожане требуют произвести потраву насекомых и опасаются за свое здоровье.
Биолог Андрей Андрющенко считает, что поводов для паники нет. Черные жуки, по его данным, это хлебные жужелицы. Для человека угрозы они не представляют. В отличие от большинства представителей своего вида, хлебная жужелица – растительноядная. Поэтому она может быть опасна для посевов озимой пшеницы, так как ест молодые побеги и мягкое зерно. Насекомое – коренной обитатель фауны Костанайской области.
"Во время освоения целины были созданы благоприятные условия для роста популяции хлебных жужелиц. Но о каком-то необычном нашествии насекомых в этом году говорить нельзя. Вспышку численности дают все виды. Несколько лет назад в августе была аналогичная вспышка. То есть просто подошел определенный цикл развития, и поэтому в городе можно увидеть так много этих насекомых", - отметил Андрей Андрющенко.
Но говорить о существенном вреде для сельского хозяйства из-за роста численности хлебной жужелицы специалист не берется. Он считает, что природа сама отрегулирует популяцию.
"Если человек не будет вмешиваться в естественные природные процессы, то все уравновесится. У насекомых сейчас период лета, брачный сезон, так сказать. Но вспышка численности жужелицы даст рост популяции ее естественных врагов – птиц. Они и справятся с насекомыми. Поэтому ничего катастрофичного я не вижу", - считает биолог.
Прокомментировал эксперт и заявления горожан о том, что жуки могут укусить. Андрющенко считает, что раздражение на коже в большинстве случаев – неврологическая реакция, а не реальный укус насекомого.
"Я всегда рекомендую, если чувствуете, что по вам кто-то ползет, стряхивать это с себя, а не убивать или пытаться потрогать. Гемолимфа хлебной жужелицы, если насекомое раздавить, вызывает раздражение и сильно пахнет. Как долго они еще будут летать? Пока лето не закончится, а с холодами насекомые уйдут в спячку. Но хочу сказать, что если не жужелица, то в город придут кузнечики, богомолы. Уже сейчас их вижу немало. Также много ночных бабочек, причем, есть и редкие виды. Просто советую не паниковать и ставить на окна москитные сетки. Насекомые летят на свет", - заключил Андрей Андрющенко.
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