Черные жуки атаковали жителей Костаная

Костанайцы жалуются на массовое нашествие жуков в городе. В социальных сетях люди активно делятся фотографиями и видео насекомых в домах и на улицах города, передает корреспондент BaigeNews.kz. Жуки летят на свет, и, по словам местных жителей, могут даже укусить. Горожане требуют произвести потраву насекомых и опасаются за свое здоровье.

Биолог Андрей Андрющенко считает, что поводов для паники нет. Черные жуки, по его данным, это хлебные жужелицы. Для человека угрозы они не представляют. В отличие от большинства представителей своего вида, хлебная жужелица – растительноядная. Поэтому она может быть опасна для посевов озимой пшеницы, так как ест молодые побеги и мягкое зерно. Насекомое – коренной обитатель фауны Костанайской области.

"Во время освоения целины были созданы благоприятные условия для роста популяции хлебных жужелиц. Но о каком-то необычном нашествии насекомых в этом году говорить нельзя. Вспышку численности дают все виды. Несколько лет назад в августе была аналогичная вспышка. То есть просто подошел определенный цикл развития, и поэтому в городе можно увидеть так много этих насекомых", - отметил Андрей Андрющенко.

Но говорить о существенном вреде для сельского хозяйства из-за роста численности хлебной жужелицы специалист не берется. Он считает, что природа сама отрегулирует популяцию.

"Если человек не будет вмешиваться в естественные природные процессы, то все уравновесится. У насекомых сейчас период лета, брачный сезон, так сказать. Но вспышка численности жужелицы даст рост популяции ее естественных врагов – птиц. Они и справятся с насекомыми. Поэтому ничего катастрофичного я не вижу", - считает биолог.

Прокомментировал эксперт и заявления горожан о том, что жуки могут укусить. Андрющенко считает, что раздражение на коже в большинстве случаев – неврологическая реакция, а не реальный укус насекомого.