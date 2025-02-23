Черногория должна до конца февраля отменить безвизовый режим по меньшей мере для двух стран, а к 2028 году, когда республика рассчитывает вступить в ЕС, полностью отказаться от подобной практики. Такое требование выдвинул Евросоюз, пригрозив в противном случае лишить Подгорицу причитающихся ей более 380 млн евро по Плану роста ЕС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “Ъ”.

Отменять ежегодно безвизовый режим для нескольких стран Черногория обязалась минувшей осенью, направляя заявку на участие в Плане роста ЕС. Этот план предусматривает выделение претендентам на вступление в Евросоюз €6 млрд — как безвозмездно, так и в виде льготных займов. Подгорице из этой суммы предназначено €383,5 млн. Окончательно же отказаться от безвизовой практики Черногория должна к 2028 году, когда она рассчитывает вступить в ЕС.

На момент принятия обязательств перед Брюсселем в черногорском безвизовом списке значилось 11 государств: Казахстан, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, Катар, Китай, Кувейт, Россия, Турция и Узбекистан.

Однако вместо постепенного удаления стран из списка черногорское правительство включило в него еще две страны — Бахрейн и Саудовскую Аравию.

Это и вызвало жесткую реакцию Евросоюза, потребовавшего от Подгорицы отменить до конца февраля безвизовый режим по меньшей мере для двух стран.

"Черногория обязалась привести свою политику в соответствие с принятым в Евросоюзе списком стран, гражданам которых необходима виза. Черногория согласилась ежегодно исключать из своего безвизового списка страны, которым нужна виза в ЕС. Черногория должна выполнить это условие посредством исключения из безвизового перечня до конца февраля двух стран, чтобы иметь право на получение средств на реформы",— предупредили в Еврокомиссии.

В правительстве сообщили, что "Черногорию ежегодно посещают 320 тыс. граждан Турции, 230 тыс. россиян и 15 тыс. азербайджанцев, Китай участвует в важных инфраструктурных проектах в Черногории, а поток инвестиций из четырех ближневосточных стран постоянно увеличивается".