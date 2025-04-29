В Индерском районе Атырауской области - тревожная ситуация: жители обнаружили массовое скопление каракуртов в местном парке. Пауки, схожие с ядовитой чёрной вдовой, вызывают страх у населения - особенно за детей и домашний скот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал КТК. В последние три года численность этих опасных членистоногих резко возросла. В прошлом году от их укусов пострадали не только люди, но и сельскохозяйственные животные - зафиксированы случаи гибели верблюдов и коров.

"Мы боимся отпускать детей на улицу, каракуртов стало слишком много", - делятся опасениями местные жители.

Несмотря на тревожные сигналы, власти не признали каракурта официально опасным вредителем, а значит - бюджетных средств на масштабную обработку территорий не предусмотрено. Тем не менее районный акимат пообещал провести дезинсекцию в очагах распространения.

К слову, каракурт (лат. Latrodectus tredecimguttatus) - один из самых ядовитых пауков Евразии. Его яд может вызывать сильные боли, судороги и даже паралич. Укусы опасны как для людей, так и для животных.

Эксперты связывают увеличение численности пауков с изменениями климата и экологическими условиями, благоприятными для их размножения.