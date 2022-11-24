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Через смартфон наблюдают казахстанские врачи за сердцем прооперированного пациента
В Астане впервые в СНГ проведена операция по имплатации дефибриллятора с функцией передачи данных на мобильный телефон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Национальный научный кардиохирургический центр (ННКЦ).
"Ранее имплантированные дефибрилляторы не имели функцию передачи данных на мобильный телефон, поэтому пациентам необходимо было регулярно приходить на приём. Важным преимуществом обновленного устройства является возможность передачи данных пациента лечащему врачу в этом же приложении. Врач, в свою очередь, может удалённо отслеживать состояние своих пациентов", - сообщили в ННКЦ.
Операцию в ходе мастер-класса выполнили врачи ННКЦ под руководством заведующего отделением интервенционной аритмологии Аяна Абдрахманова.
"Имплантация данного устройства была проведена пациентам с сердечной недостаточностью и высоким риском внезапной сердечной смерти. В первый день мастер-класса совместно с коллегой из Сербии, профессором Гораном Милашиновичем, мы выполнили имплантацию дефибриллятора двум пациентам. На второй день наша команда самостоятельно провела ещё две операции. Состояние пациентов удовлетворительное, они готовятся к выписке и уже ознакомлены с возможностями приложения", - поделился Аян Абдрахманов.
Информация с устройства безопасно для здоровья пациента поступает на мобильное приложение через Bluetooth, не нарушая работу аппарата. Пациенты, проживающие в отдалённых регионах страны, будут находиться под постоянным наблюдением врачей.
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