Через сколько минут прибыла полиция на место убийства Шерзата Болата

У первого заместителя министра внутренних дел Бауржана Аленова спросили, почему так долго ехала на место драки и убийства Шерзата Болата полиция, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Звонок в полицию поступил уже после того, как совершилось преступление. И сразу же после того, как поступил звонок, через 8 минут полиция прибыла на место происшествия. По факту, когда эта потасовка шла на улице, мы проведем проверку и детально дадим каждому оценку, в том числе и нашим сотрудникам", - сказал Аленов.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата Болата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом, принадлежавший родным убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара, а Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.

Акимат Алматинской области обещал помочь семье с восстановлением дома после пожара.

Накануне отец Шерзата Каржаубай Нурымов записал видеообращение, в котором выразил надежду, что правоохранительные органы не оставят без наказания виновных в смерти его сына.

На место поджога приезжал первый заместитель министра внутренних дел страны. Аким Алматинской области провёл заседание оперативного штаба.

Позже первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов и прокурор Алматинской области Берик Адамов отчитались о ходе расследования по факту поджога дома в Талгарском районе.