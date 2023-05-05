Через мобильное приложение фермеры смогут продавать скот и мясо в Казахстане

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В Казахстане с 1 июня запустят мобильное приложение для владельцев сельхозживотных TortTulik. Оно поможет расширить базу сельхозживотных и провести инвентаризацию поголовья и проводить ветеринарно-профилактические мероприятия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства.

Приложение работает на смартфоне как в онлайн, так и офлайн-режиме. В случае отсутствия интернета данные обновляются, как только приложение подключают к сети. Через программу также можно получить ветеринарный паспорт, и совершить процедуры купли-продажи скота, замены бирки при утере, и снять животное с учёта после убоя.

"TortTulik станет для сельчан своего рода информационным хабом. Приложение содержит функции рассылки последних новостей отрасли, уведомления о предстоящей вакцинации", - говорится в сообщении.

По мере обновления приложения разработчики внедрят раздел для покупателей мяса. Во вкладке "sogym.kz" казахстанцы смогут заказать тушу прошедшую ветеринарный контроль животного напрямую у сельхозтоваропроизводителя.

Пока TortTulik будет доступен для скачивания в Android Playmarket, позже разработчики адаптируют приложение и для смартфонов на iOS.

Потенциальными пользователями мобильной программы станут 1,5 миллиона владельцев скота по всей стране.