Через комиксы к знаниям: в карагандинской школе стали изучать историю Казахстана с помощью аниме

В карагандинской специализированной школе-лицее-интернате имени Н. Нурмакова дети изучают предмет через комиксы, передаёт BaigeNews.kz.

Причём сами учащиеся и являются создателями красочных журналов об истории Казахстана. Одиннадцатиклассницы разработали и уже выпустили первый журнал – "Казахское ханство".

Идея создать аниме-комиксы об исторических личностях принадлежит преподавателю истории Асем Тарыбаевой.

"Я обратила внимание, что ученики средних классов интересуются аниме "Наруто". Предложила старшеклассникам сделать казахские комиксы, но героев изображать в стиле аниме. Меня поддержали ученицы 11-го класса. В ноябре прошлого года мы выпустили первый журнал "Казахское ханство". Он состоит из 20 страниц. За основу был взят роман Ильяса Есенберлина "Кочевники", – рассказала Асем Тарыбаева.

Воплощают задумку преподавателя четыре школьницы. Мөлдір Әуелхан и Фариза Сағит рисуют, а Фатима Әмірзада и Аружан Булгунаева собирают и обрабатывают информацию.

"Мы очень любим рисовать, хотя специально этому не учились. Первый выпуск рисовали полностью от руки. Для создания новых историй используем компьютер", – говорит Фариза Сағит.

Над первыми аниме-комиксами школьницы трудились около двух месяцев. Больше всего времени ушло на обсуждение и проверку исторических материалов.

Школа выпуск комиксов всячески поддерживает и обеспечивает юных издателей необходимыми материалами.

Сейчас идёт работа над вторым журналом – "Алашская интеллигенция". На этот раз в нём будет уже 40 страниц. В год планируется выпуск четырёх комиксов.

"Так как девочки в этом году оканчивают школу, они уже сейчас готовят себе смену. Их дело будут продолжать учащиеся 10-го класса. Они уже приняли участие в выпуске комиксов про батыров. Первая аниманга рассказывает о Жедебае-батыре", – говорит преподаватель истории.

Но самое главное – комиксы получили признание у школьников. Их с интересом читают и рассматривают шестиклассники. Пользуются популярностью и создатели: у девочек начали просить автографы.