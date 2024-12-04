Через Интерпол будут возвращать в Казахстан незаконно выведенные активы
Данное ведомство и Генпрокуратура договорились объединить усилия для реализации совместных инициатив.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Меморандум о сотрудничестве между Национальным центральным бюро Интерпола Министерства внутренних дел и Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры подписан в Астане. Сообщается, что этот шаг направлен на укрепление сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями и незаконным выводом активов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Стороны договорились объединить усилия для реализации совместных инициатив, обмена информацией и передовым опытом в области возврата активов и пресечения незаконных финансовых операций.
Фото: polisia.kz
"Меморандум подтверждает нашу решимость обеспечить прозрачность и справедливость, а также укрепить глобальные усилия по возвращению активов, выведенных незаконным путём, — отметил начальник НЦБ Интерпола МВД Мерей Макулжан.
Ожидается, что такое партнёрство позволит более оперативно и эффективно противодействовать экономическим преступлениям, обеспечивая поддержку международных расследований и возвращая средства, принадлежащие государствам и их гражданам. Меморандум о взаимопомощи закладывает основу для долгосрочного сотрудничества и создания устойчивой платформы для решения общих задач, связанных с обеспечением экономической безопасности страны.
Ранее стало известно, что школу-интернат построят на возвращённые активы в Шымкенте.
Самое читаемое
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- Шестилетняя чемпионка мира получила подарок от президента Казахстана
- Чемпионат Азии по боксу: казахстанец нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал
- Разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами начал сокращаться
- Более 90 человек пришлось эвакуировать пожарным в Актау