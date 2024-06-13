Через "Хоргос" пытались вывезти из Казахстана 112 штук  рогов сайги

Через таможенный пост "МЦПС-Хоргос" пытались вывезти из Казахстана в Китай 112 штук рогов сайги, передаёт BaigeNews со ссылкой на Комитет госдоходов.

Рога были спрятаны в подкапотном пространстве автомашины марки FAW, за рулём которой был гражданин РК. Их обнаружили при проведении таможенного и пограничного контроля.

В настоящее время проводится расследование (статья 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов"), автомашина помещена на СВХ "ILS".

Отмечается, что "МЦПС-Хоргос" возобновил работу 24 апреля 2023 года. Со дня открытия выявлено 800 фактов нарушений таможенного законодательства, рассмотрено 136 административных дел, взыскано штрафов на сумму более 40,5 миллиона тенге.