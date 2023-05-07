Через год учёбы становишься другим человеком: курсанты академии Нацгвардии рассказали о своих буднях

Фото: Академия Нацгвардии РК

Из стен академии национальной гвардии Республики Казахстан, в Петропавловске ежегодно выпускаются более двухсот офицеров. Сейчас в вузе проходят обучение более 800 курсантов. В День защитника отечества, они рассказали BaigeNews.kz о своих буднях и мечтах.

Роман Морковин учится на втором курсе, родился в Семее Абайской области. Курсант отмечает, что желание стать военным появилось ещё в детстве, после просмотра патриотических фильмов. До учебы в вузе профессионально занимался биатлоном, получил звание кандидата в мастера спорта. Роман не из военной семьи, но в выборе будущей профессии родители его поддержали.

"Строгий распорядок дня, дисциплина – всё это, воспитывает определенные черты характера. У нас нет ни часа без дела, активно принимаем участие в научных и спортивных состязаниях, также читаем книги, посещаем экскурсии и театры. Безусловно, это помогает тебе разносторонне развиваться, как личности. Ведь для офицера – это очень важно. У нас, здесь как настоящее братство. Живём мы одной большой курсантской семьёй и с уважением относимся ко всем обычаям и традициям. Уже через год учёбы ты становишься другим человеком. Я научился стрелять из разных видов оружия и разбираться в военных картах, хотя ещё совсем недавно они для меня были точно иероглифы. Многие сейчас не то, что осваивать военное дело, но и даже идти в армию опасаются. Всем, кто достиг призывного возраста, я бы хотел сказать, что именно здесь воспитывают настоящих мужчин и закаляется характер", - говорит Роман.

Курсант четвертого курса Ернар Бидирахимов отмечает, чтобы не было трудно учиться, не нужно ожидать легкого пути, ведь военное дело – это довольно жёсткие ограничения во многом, и ежедневная работа над собой, но если жить этой профессией, то всё по плечу.

"День начинается в казарме, подъём в шесть утра. Конечно, одеваться пока горит спичка не заставляют, но и мешкать нельзя. Далее обязательная зарядка, утренний осмотр, проверяют внешний вид. После до нас доводят распорядок дня командиры и только потом завтрак. Трудно представить, что за стенами вуза кто-то живёт в таком ритме. Если соблюдаешь дисциплину, то успеваешь сделать гораздо больше дел, и дни проходят эффективнее. До обеда проводятся занятия, а после у нас есть свободное время, которое мы чаще всего тратим на закрепление полученных теоретических знаний. Для закрепления навыков нас направляют на учебную практику в базовую воинскую часть Петропавловска. Там мы два раза в неделю несём патрульно-постовую службу вместе с сотрудниками органов внутренних дел и охраняем общественный порядок", - рассказывает Ернар.

Также курсанты несут службу в роли начальников караулов, другими словами, уже сейчас они готовятся выполнять задачи, возложенные на национальную гвардию. После выпуска они получат звание лейтенанта.

Арнур Аманжолов считает, что быть военным - престижно во все времена. Ведь на военных ровняется молодежь, а потому необходимо всегда быть не только в прекрасной физической, но и интеллектуальной форме. Без пяти минут выпускник вуза отмечает, чтобы стать военным нужно осознанно подходить к выбору профессии, ведь это путь длинною в жизнь. К тому же учёба требует гораздо больше сил, чем любая другая гражданская специальность.