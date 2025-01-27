Уже экс-тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов рассказал, как и почему расстался с командой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По словам Черчесова, в начале января он познакомился и пообщался в Астане с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым.

"Тогда мы обговорили рабочие моменты, я изложил чёткий план подготовки к предстоящим в марте матчам отборочного турнира ЧМ-2026, объяснил, какой у меня подход к работе, как и к чему мы идем, — сказал "СЭ" Черчесов. — Сегодня же утром встретился в Москве с генсеком КФФ Саяном Хамитжановым, с которым давно знаком — ещё раз подтвердил ему всё то же самое. Он связался с президентом федерации — функционеры решили, что в данной ситуации им нужен другой тренер, но нюансов не знаю. Я передал информацию своему юристу, он занимается расторжением контракта — как моего, так и моих помощников".

Под руководством Черчесова сборная Казахстана осенью 2024 года выступала в дивизионе В Лиги наций, потерпев пять поражений при одной ничьей.

Об увольнении наставника стало известно сегодня из сообщения пресс-службы Казахстанской федерации футбола