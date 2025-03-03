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Черчесов оценил игру российских клубов после отставки из сборной Казахстана

Все игры были от ножа.

Сегодня, 12:38
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КФФ Сегодня, 12:38
Сегодня, 12:38
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Фото: КФФ

Станислав Черчесов, бывший главный тренер сборной Казахстана, высказался о своих впечатлениях от уровня игры в Российской премьер-лиге после возвращения на родину, передаёт BaigeNews.kz.

В интервью "Матч ТВ"  он отметил, что первые матчи после перерыва для любого тренера — это своего рода контрольные игры, в которых тренеры оценивают, как готова команда.

"Ни в одном матче не было такого, чтобы футболисты пару минут отдыхали. Качество игры пока не берем, но все игры были от ножа", — сказал Черчесов, добавив, что в первую очередь тренеры всегда делают поправку на физическую готовность игроков.

Бывший наставник сборной Казахстана также подчеркнул, что контрольные матчи не всегда дают объективные результаты и часто служат лишь предварительным этапом для подготовки команды.

Напомним, 27 января Казахстанская федерация футбола  объявила о прекращении сотрудничества с Станиславом Черчесовым, который покинул пост главного тренера национальной сборной. Его пребывание в Казахстане ознаменовалось неудачным результатом в Лиге наций, где сборная не смогла забить на протяжении шести матчей подряд — рекорд, который команда повторила в последний раз еще в 2008 году.

Кроме того, Черчесов не раз оказывался в центре скандалов. Одним из самых резонансных инцидентов стал его ответ на вопрос журналиста, заданный на казахском языке, после матча со Словенией в Алматы. Шутка тренера, не понявшего казахский вопрос,  вызвала общественный резонанс и штраф со стороны Казахстанской федерации футбола.

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