Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поздравил команду с гостевой победой в матче с Лихтенштейном в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Поздравляю сборную Казахстана с победой - во многом ожидаемой, но от этого ничуть не менее ценной, ведь в профессиональном футболе никогда не бывает запланированных побед или поражений. Уверен, что эта победа станет важной для становления команды и возвращения уверенности в себе, а воодушевленные болельщики окажут достойную поддержку сборной в домашних матчах! Желаю удачного выступления в оставшихся матчах отбора на ЧМ-2026!", - написал в инстаграм российский специалист.

Напомним, что следующий матч отбора ЧМ-2026 сборная Казахстана проведет против Северной Македонии девятого июня дома.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов покинул свой пост в январе 2025 года. Он назвал причину неожиданного решения.