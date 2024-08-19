Черчесов объявил состав сборной Казахстана по футболу на матчи Лиги наций

В список вошли 36 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Сергей Малый, Темирлан Ерланов, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все – "Ордабасы"), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба – "Тобол"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Михаил Габышев ("Елимай"), Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Талгат Кусяпов ("КАМАЗ", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Арман Кенесов ("Актобе"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков (оба – "Астана"), Александр Зуев, Ислам Чесноков (оба – "Тобол");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Эльхан Астанов, Рамазан Каримов (оба – "Астана");

В федерации футбола предупредили, что до определения окончательного списка в составе могут произойти изменения.

Учебно-тренировочный сбор стартует 1 сентября в Алматы.

В сентябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведёт два матча. 6 сентября подопечные Станислава Черчесова примут сборную Норвегии. Игра пройдёт на Центральном стадионе Алматы. Начало встречи – в 19:00 по местному времени.

Через три дня после этого команда сыграет на выезде против сборной Словении. Матч состоится в Любляне на стадионе "Стожице". Начало – в 23:45 по времени Астаны.