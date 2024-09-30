Черчесов назвал состав сборной Казахстана на матчи против Австрии и Словении

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов назвал окончательный состав игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций УЕФА, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КФФ.

В окончательный список вошли 28 футболистов. Учебно-тренировочный сбор стартует 5 октября в городе Кремс (Австрия) и продолжится до 9 октября.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все – "Астана"), Султанбек Астанов ("Ордабасы"), Роман Асранкулов ("Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Асхат Балтабеков ("Жетысу"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау");

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все – "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Бактиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат");

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Жан-Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев ("Сочи", Ресей).

Напомним, в октябре сборная Казахстана в рамках Лиги наций УЕФА проведёт два матча. 10 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде против сборной Австрии. Игра состоится в городе Линц, на стадионе "Райффайзен Арена". Начало встречи – в 23:45 по казахстанскому времени.

Через три дня наша команда примет сборную Словении. Матч состоится в на Центральном стадионе в Алматы. Начало – в 18:00.