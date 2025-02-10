На базе партии "AMANAT" открылся Аналитический центр Проектного офиса Правительства по региональной политике. Он будет заниматься реализацией проекта "Школа акимов", цифровизацией управленческих процессов, сопровождением акимов районов и сельских округов при реализации экономических программ развития, передаёт BaigeNews.kz.

С работой центра ознакомился спикер мажилиса, председатель партии "AMANAT" Ерлан Кошанов. В мероприятии принял участие заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на недавнем расширенном заседании Правительства, подчеркнул, что внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих – избираемых управленцев. Среди них значительное число учителей, врачей и других, кто не имеет опыта работы на государственной службе. Поэтому Президент поручил запустить обучающий проект "Школа акимов" с учетом наработанного опыта партии "AMANAT".

"Прямая выборность акимов – это одна из ключевых реформ Президента, большой шаг к дальнейшей демократизации страны. Общество вместе с избранными акимами начинает активнее включаться в решение имеющихся проблем. Подавляющее большинство из тех, кто одержал победу на выборах – это представители нашей партии. Теперь их задача – оправдать доверие избирателей. По поручению Главы государства партия вместе с Правительством будет обучать избранных акимов новым компетенциям, работе с законами, бюджетом. Все это поможет им в ежедневной работе по улучшению качества жизни людей", – сказал Ерлан Кошанов.

Спикер мажилиса добавил, что всестороннее развитие села – это приоритет политики Главы государства. Поэтому в прошлом году партия провела форумы вновь избранных сельских акимов во всех регионах страны. Эти мероприятия прошли с участием акимов областей и позволили подвести первые итоги работы избранных руководителей. Были подготовлены предложения по расширению полномочий сельских акимов, в том числе по увеличению их бюджетов. В частности, теперь аким села будет администрировать вопросы уличной торговли, оформления общественных мест, а в бюджет села теперь перечисляются налоги на имущество, землю, транспорт с физических и юридических лиц.

В свою очередь вице-премьер Канат Бозумбаев, возглавляющий Проектный офис Правительства по региональной политике, подчеркнул, что госорганами будут приниматься системные меры по усилению самостоятельности сельских акимов. Посредством цифровизации они получат доступ к единым информационным системам, которые позволят им видеть полную статистическую информацию по жителям, поголовью скота, состоянию личных подсобных хозяйств и другим параметрам. Важно, чтобы акимы имели достаточное количество финансовых инструментов, тогда это позволит им получать нужный результат считает заместитель премьер-министра.

Проект "Школа акимов" охватит более 2400 акимов районов и сельских округов. Курс обучения среди прочего посвящен изучению и применению на практике методики разработки программ экономического развития сельских округов. Акимов научат определять экономическую специализацию своего села, а также выстраивать прямую цепочку от производства продукции, её сертификации и вплоть до сбыта.