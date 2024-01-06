Чемпионы мира протестировали каток в Астане

Чемпион кубка мира по шорт-треку Абзал Ажгалиев, чемпион Азии по боксу Айбек Оралбай и чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай прокатились по линейному катку и дали свою оценку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

"Сегодня я прокатился в центральном парке. Шикарный лед. Я сам протестил и всем рекомендую как профессионал. Приходите отдыхать со своими друзьями, семьями", — поделился впечатлениями участник трёх олимпийских игр, мастер спорта международного класса Абзал Ажгалиев.

На линейном катке в Астане прокатились и боксёры — братья Оралбай.

"В центральном парке благоустроили красивый, удобный каток. Очень ровный. Приглашаем всех астанчан", — рассказали боксёры Айбек и Нурбек Оралбай.

Напомним, что это первый линейный каток в Астане. Благодаря своей длине в 290 метров в одну сторону каток считается самым длинным в столице. Выход на лед для посетителей со своим инвентарем бесплатный. Возле катка расположены тематические фотозоны, точки обогрева и фудкорты. Также в парке работают горки.