Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева

Фото: instagram.com/boxingkazakhstan

Казахстанские боксёры Санжар Ташкенбай, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов и Нурбек Оралбай, а также серебряный призёр Дулат Бекбауов записали видеообращение к Президенту, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, мы тоже от чистого сердца поздравляем Вас с золотыми медалями. Спасибо всем казахстанским болельщикам! Вперёд, Казахстан!" — заявили спортсмены.

Напомним, на завершившемся сегодня чемпионате мира по боксу в Узбекистане казахстанцы завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль. А сборная Казахстана в медальном зачёте заняла второе место. На первом — хозяин ринга — Узбекистан с пятью золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями. И замыкает тройку стран-лидеров Россия, в копилке у которой два золота и четыре бронзы. С победой казахстанцев поздравил глава государства.

Примечательно, что во время чемпионата в Ташкенте исполняли гимн Казахстана четыре раза, однако все четыре раза болельщики допевали его а капелла. Это стало своеобразной фишкой чемпионата.