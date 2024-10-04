Чемпионы мира по боксу из Казахстана получили травмы и лишились "золота"
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
82Фото: sports.kz
Боксеры основной сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай и Сакен Бибосынов не выступят в финальных боях международного турнира памяти Героя CССР Каракозы Абдалиева в Шымкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
По информации врача КФБ Талгата Куканова, спортсмены получили травмы и были вынуждены сняться с решающих поединков.
Напомним, что чемпион мира-2023 Санжар Ташкенбай в финале весовой категории до 48 килограммов должен был сразиться с Темиртасом Жусуповым, а обладатель "золота" ЧМ-2021 Сакен Бибосынов планировал подраться с Нурсултаном Алтынбеком в весе до 54 кг.
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