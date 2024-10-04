Чемпионы мира по боксу из Казахстана получили травмы и лишились "золота"

Боксеры основной сборной Казахстана по боксу Санжар Ташкенбай и Сакен Бибосынов не выступят в финальных боях международного турнира памяти Героя CССР Каракозы Абдалиева в Шымкенте, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

По информации врача КФБ Талгата Куканова, спортсмены получили травмы и были вынуждены сняться с решающих поединков.