Чемпиону Универсиады вручили грант на обучение в Казахской Академии спорта и туризма

Лыжнику Данилу Васильеву, завоевавшему "золото" на зимней Универсиаде, вручили грант на обучение в Казахской Академии спорта и туризма, передаёт BaigeNews.kz

Данил – студент первого курса факультета олимпийских видов спорта. Ректор академии Бауыржан Закирьянов отметил его выдающиеся успехи в большом спорте. Прыгун с трамплина показал лучший результат на среднем трамплине на зимней Универсиаде, прошедшей в Лейк-Плэсид, США.

Спортом Данил занимается с восьми лет. С детства мечтает выступать на мировых соревнованиях. "Я не остановлюсь на этой победе. Впереди нас ждёт покорение вершины Олимпиады и вознесение славы моей страны", - сказал он.

Студенты академии, занявшие 4-5 места на Универсиаде, тоже не остались без награды. М.Амангельдиулы, А.Али, А.Крюкова, В.Шишкина получили сертификаты о присуждении 100-процентной скидки за обучение на 2022-2023 годы.