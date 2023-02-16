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  • Чемпиону Универсиады вручили грант на обучение в Казахской Академии спорта и туризма
facebook.com/@gylym.jogarybilim Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46
110
Фото: facebook.com/@gylym.jogarybilim

Чемпиону Универсиады вручили грант на обучение в Казахской Академии спорта и туризма

Лыжнику Данилу Васильеву, завоевавшему "золото" на зимней Универсиаде, вручили грант на обучение в Казахской Академии спорта и туризма, передаёт BaigeNews.kz.
 
Данил – студент первого курса факультета олимпийских видов спорта. Ректор академии Бауыржан Закирьянов отметил его выдающиеся успехи в большом спорте. Прыгун с трамплина показал лучший результат на среднем трамплине на зимней Универсиаде, прошедшей в Лейк-Плэсид, США.
 
Спортом Данил занимается с восьми лет. С детства мечтает выступать на мировых соревнованиях.
 
"Я не остановлюсь на этой победе. Впереди нас ждёт покорение вершины Олимпиады и вознесение славы моей страны", - сказал он.
 
Студенты академии, занявшие 4-5 места на Универсиаде, тоже не остались без награды. М.Амангельдиулы, А.Али, А.Крюкова, В.Шишкина получили сертификаты о присуждении 100-процентной скидки за обучение на 2022-2023 годы.
 
На Всемирной Универсиаде 2023 года казахстанские студенты завоевали три золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали и заняли 11 место в общекомандном зачёте.
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#спорт #Универсиада #грант #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:46
110
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