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Чемпиону мира по пара-каратэ в Астане подарили спортивную коляску
Делегация из акимата и маслихата Астаны навестила спортсменов-паралимпийцев, которые недавно вернулись домой с победой из Италии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.
Секретарь маслихата города Астаны Ерлан Каналимов, заместитель председателя правления по бизнес-сервису BI Group, депутат маслихата Астаны Талгат Кожахметов и руководитель городского управления спорта Самат Жылкыбаев вместе с пара-каратистами посетили паралимпийский тренировочный центр и поздравили вернувшихся с победой чемпионов мира.
На встрече с обладателями золотых медалей Дидаром Мухамеджановым и Ляззат Жусуповой, секретарь маслихата отметил, что пара-каратисты благодаря сильному духу, закалке и большому труду пополнили копилку спортивных побед столичной сборной.
Фото: gov.kz
Талгат Кожахметов поздравил спортсмена Дидара Мухамеджанова с присвоением звания чемпиона мира и подарил ему специальную спортивную коляску.
"Я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем добиться ещё больших высот и выйти на следующий уровень", — пообещал чемпион мира.
Фото: gov.kz
Во время встречи гости посетили паралимпийский тренировочный центр, пообщались со спортсменами, которые будут представлять нашу страну на предстоящем декабрьском чемпионате Азии по пара-каратэ в Ташкенте. и пожелали им удачи.
Напомним, что в чемпионате мира по пара-каратэ, который проходил с 25 по 30 октября в итальянском городе Бергамо, приняли участие спортсмены из 16 стран мира. Ляззат Жусупова завоевала золотую медаль в категории спортсменов с нарушениями зрения, а Дидар Мухамеджанов стал лидером среди соперников с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
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