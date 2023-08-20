Чемпионов по рукопашному бою среди полицейских и силовиков определили в Казахстане
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В Караганде подвели итоги X межведомственной спартакиады ФСО "Динамо" и Х чемпионата МВД по рукопашному бою среди правоохранительных органов, специальных и силовых структур страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В спартакиаде приняли участие 33 команды и 334 спортсмена. Отличие данных соревнований в том, что здесь на ковре свое мастерство показали и женщины. В командном зачёте в спартакиаде третье место заняли представители Национальной гвардии, второе место – команда ФСО "Динамо", а первое место – команда МВД.
Первые места в весовых категориях среди мужчин распределились следующим образом:
- до 55 кг Жандос Марехиянов (Министерство обороны);
- до 60 кг Сагындык Сарыев (ЦС ФСО “Динамо”);
- до 67 кг Аманбек Жаманкараев (МВД);
- до 73 кг Кирилл Литвиненко (МВД);
- до 80 кг Куандык Есенаев (МВД);
- до 97 кг Мейрамбек Алматов (МВД);
- свыше 97 кг Кудайберген Толеубаев (МВД).
В чемпионате МВД по рукопашному бою третье место заняла команда ДП Мангистауской области, второе место досталось ДП Атырауской области, а первого места удостоена команда ДП Карагандинской области.
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