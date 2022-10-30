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  • Чемпионом мира среди мастеров по маникюру стал школьник из Экибастуза
Instagram/arulat_mukhametkali Сегодня, 22:56
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Фото: Instagram/arulat_mukhametkali

Чемпионом мира среди мастеров по маникюру стал школьник из Экибастуза

Об этом 14-летний Арулат Мухаметкали написал в социальных сетях.

Юный мастер ногтевого сервиса из Экибастуза поделился хорошей новостью в Instagram,  передаёт BaigeNews.kz 

"Друзья поздравьте меня, я стал чемпионом мира в nail-индустрии в своей категории. Я счастлив, что бессонные ночи не прошли даром", — написал Арулат Мухаметкали. 

Он поблагодарил за победу своих наставников.

 
 
 
 
 
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Публикация от Arulat Mukhametkali (@arulat_mukhametkali)

 

Как сообщает Pavlodarnews.kz.,  чемпионат мира по моделированию и дизайну ногтей проходил в Москве.  Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поздравил молодого мастера nail-индустрии и пожелал ему новых высот, побед и целей.  Недавно Арулат Мухаметкали стал лауреатом  молодёжной премии "Ертіс дарыны-2021" в номинации "Признание года".

Арулат впервые увлёкся nail-артом, когда ему было 11 лет. Юный житель Экибастуза прославился в Сети несколько лет назад, когда рассказал о том, что научился делать маникюр, чтобы собрать денег брату на лечение.

СМИ писали о том, что Арулат растёт в многодетной семье, у него есть ещё четыре брата, одному из которых необходима реабилитация.

 

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#конкурс
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:56
173
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