Чемпионом мира среди мастеров по маникюру стал школьник из Экибастуза

Фото: Instagram/arulat_mukhametkali

Об этом 14-летний Арулат Мухаметкали написал в социальных сетях.

Юный мастер ногтевого сервиса из Экибастуза поделился хорошей новостью в Instagram, передаёт BaigeNews.kz

"Друзья поздравьте меня, я стал чемпионом мира в nail-индустрии в своей категории. Я счастлив, что бессонные ночи не прошли даром", — написал Арулат Мухаметкали.

Он поблагодарил за победу своих наставников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Arulat Mukhametkali (@arulat_mukhametkali)

Как сообщает Pavlodarnews.kz., чемпионат мира по моделированию и дизайну ногтей проходил в Москве. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков поздравил молодого мастера nail-индустрии и пожелал ему новых высот, побед и целей. Недавно Арулат Мухаметкали стал лауреатом молодёжной премии "Ертіс дарыны-2021" в номинации "Признание года".

Арулат впервые увлёкся nail-артом, когда ему было 11 лет. Юный житель Экибастуза прославился в Сети несколько лет назад, когда рассказал о том, что научился делать маникюр, чтобы собрать денег брату на лечение.

СМИ писали о том, что Арулат растёт в многодетной семье, у него есть ещё четыре брата, одному из которых необходима реабилитация.