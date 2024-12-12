Казахстанский боксёр Бекзат Нурдаулетов на Чемпионате Азии завоевал звание лучшего в весовой категории до 86 кг. Он начал соревнование с полуфинала и дошел до финала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области.

"В решающем матче жанаозенец победил Жасурбека Юлдошева из Узбекистана, добившись значительного успеха в спортивной карьере", - говорится в сообщении.

На данный момент в активе мужской сборной страны 2 золотые, 5 серебряных и 1 бронзовая медали. Ещё два казахстанца сразятся в финале.

"Стоит отметить, что в 2019 году Бекзат Нурдаулетов на чемпионате мира завоевал победу в весовой категории 81 кг. Также он участвовал в Олимпийских играх, проходивших в Токио", - добавили в акимате Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что Махмуд Сабырхан завоевал золото чемпионата Азии по боксу.