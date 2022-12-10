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Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны
Врач-эндоскопист столичной Многопрофильной городской больницы №3 Олеся Калинкина завоевала золото Чемпионата Азии по пауэрлифтингу в Дубае, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Девушка-медик начала заниматься данным видом спорта всего четыре года назад, в возрасте 33 лет. Тогда это было просто желание подтянуть тело.
"Познакомилась с тренером, чемпионом мира по пауэрлифтингу, призером республиканских чемпионатов Александром Мирошниковым. Он увидел мои результаты и предложил попробовать себя в качестве спортсмена. В мае прошлого года участвовала в Чемпионате Казахстана в Алматы, завоевала второе место, и получилось, что с первого выступления выполнила норматив "Мастера спорта", — рассказывает Олеся Калинкина.
Фото: gov.kz
И надо отметить, что добиться такого успеха было не просто, учитывая мощную конкуренцию на Чемпионате. Результат ее вдохновил, она удвоила усилия и намерена продолжать спортивную карьеру. В мае спортсменка планирует поехать в Индию на Чемпионат Азии. Золото в Дубае — результат усилий, стойкости и трудолюбия.
Олеся параллельно развивается и в медицинской сфере. В МГБ№3 работает с января 2021 года врачом-эндоскопистом. Общий стаж 11 лет. Сотрудники и пациенты любят и уважают ее за профессионализм и отзывчивость.
"Для меня это очень важно, повышать квалификацию, поэтому стараюсь постоянно обучаться: езжу на семинары, конференции, прохожу онлайн-обучения", — отмечает она.
Олеся Калинкина мама и жена. Супруг тоже медик. На вопрос, как ей удается найти время на все, девушка отвечает просто: "было бы желание и поддержка".
"Если захотеть, можно время найти на все: и на спорт, и на работу, и на семью. Родственники хорошо поддерживают меня, помогают. Муж сначала был против моего нового спортивного увлечения, говорил, что пауэрлифтинг не для женщин. Сейчас, когда видит мои результаты, говорит, что безумно мной гордится, и всячески меня поддерживает. Хочет, чтобы я двигалась дальше", — рассказала она.
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