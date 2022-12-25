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скриншот с видео Сегодня, 17:07
329
Сегодня, 17:07
329
Фото: скриншот с видео

Чемпионка по синхронному плаванию повторила танец Уэнсдей под водой

Российская исполнительница подводных танцев Кристина Макушенко показала свой вариант трендового танца из популярного сериала "Уэнсдей", передаёт BaigeNews.kz.

Видео подводного образа мрачной девочки из "Семейки Адамс" синхронистка опубликовала у себя в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Kristina Makushenko (@kristimakusha)

 

Спортсменка призналась, что на съёмки видеоролика ушло четыре часа. По словам Кристины, многочисленные дубли пришлось переснимать из-за неудобного для плаванья фасона платья.

"Мне было трудно двигаться в этом платье. И ещё мой привычный бассейн закрыт до середины января, поэтому мне пришлось приспосабливаться к другому.Жизнь слишком коротка! Зачем быть таким серьезным? Посмейтесь вместе со мной и напишите в комментариях, что вы думаете!" — подписала видео Кристина Макушенко.

Многим пользователям соцсетей пришлась по вкусу подводная версия Уэнсдей Аддамс. Поклонники Кристины заявили, что после этого видео звёздам Instagram и Tik Tok "пора завязывать с челленджем "Танец Уэнсдэй".

Напомним, "Уэнсдей" стал третьим сериалом на Netflix, преодолевшим отметку в миллиард часов просмотра в течение месяца. Раньше это удавалось только "Игре в кальмара" и "Очень странным делам". Создатели сереала о мрачной девочке уже заявили о планах на съёмки второго сезона.

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#Уэнсдей #кино #танец
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:07
329
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