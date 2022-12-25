Чемпионка по синхронному плаванию повторила танец Уэнсдей под водой

Фото: скриншот с видео

Российская исполнительница подводных танцев Кристина Макушенко показала свой вариант трендового танца из популярного сериала "Уэнсдей", передаёт BaigeNews.kz.

Видео подводного образа мрачной девочки из "Семейки Адамс" синхронистка опубликовала у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Makushenko (@kristimakusha)

Спортсменка призналась, что на съёмки видеоролика ушло четыре часа. По словам Кристины, многочисленные дубли пришлось переснимать из-за неудобного для плаванья фасона платья.

"Мне было трудно двигаться в этом платье. И ещё мой привычный бассейн закрыт до середины января, поэтому мне пришлось приспосабливаться к другому.Жизнь слишком коротка! Зачем быть таким серьезным? Посмейтесь вместе со мной и напишите в комментариях, что вы думаете!" — подписала видео Кристина Макушенко.

Многим пользователям соцсетей пришлась по вкусу подводная версия Уэнсдей Аддамс. Поклонники Кристины заявили, что после этого видео звёздам Instagram и Tik Tok "пора завязывать с челленджем "Танец Уэнсдэй".

Напомним, "Уэнсдей" стал третьим сериалом на Netflix, преодолевшим отметку в миллиард часов просмотра в течение месяца. Раньше это удавалось только "Игре в кальмара" и "Очень странным делам". Создатели сереала о мрачной девочке уже заявили о планах на съёмки второго сезона.