Чемпионка мира по фристайлу из Казахстана шокировала болельщиков

Титулованная казахстанская фристайлистка Юлия Галышева сенсационно не смогла пробиться в финал на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Галышева считалась одной из главных фавориток соревнований, однако она провалила квалификацию и не выступит в финале. В квалификации она показала результат 59.92 балла и заняла 20-е место (в финал квалифицировались 16 лучших спортсменок). В финале Казахстан будут представлять Анастасия Городко (13-е место в квалификации, 65.81 балла) и Аяулым Амренова (15-е место в квалификации, 64.44 балла). Лучший результат в квалификации показала австралийка Джакара Энтони — она набрала 82.73 балла.

Напомним, Юлия Галышева является чемпионкой мира 2019 года. Также она выигрывала еще три медали на мировых первенствах (два "серебра" и одну "бронзу"). На Олимпиаде-2018 казахстанка завоевала бронзовую медаль.