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Чемпионка мира и Азии из Казахстана вышла в полуфинал Паралимпиады-2024

Сегодня, 14:20
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olympic.kz Сегодня, 14:20
Сегодня, 14:20
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Фото: olympic.kz

Казахстанская парадзюдоистка Акмарал Науатбек успешно стартовала на проходящих в Париже (Франция) Паралимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов в классе J2 (спортсмены с нарушением зрения) Акмарал уверенно одолела соперницу из Индии, бронзовую призерку Азиатских параигр-2022 Кокилу — 10:0 (иппон). Теперь ее ждет полуфинальная схватка с турчанкой Джахиде Эке.

Отметим, что Акмарал Науатбек является чемпионкой мира-2022 и победительницей Азиатских параигр того же года.

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