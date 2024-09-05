Чемпионка мира и Азии из Казахстана вышла в полуфинал Паралимпиады-2024
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
211Фото: olympic.kz
Казахстанская парадзюдоистка Акмарал Науатбек успешно стартовала на проходящих в Париже (Франция) Паралимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.
В четвертьфинале весовой категории до 48 килограммов в классе J2 (спортсмены с нарушением зрения) Акмарал уверенно одолела соперницу из Индии, бронзовую призерку Азиатских параигр-2022 Кокилу — 10:0 (иппон). Теперь ее ждет полуфинальная схватка с турчанкой Джахиде Эке.
Отметим, что Акмарал Науатбек является чемпионкой мира-2022 и победительницей Азиатских параигр того же года.
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