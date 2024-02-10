Чемпионат по охоте с ловчими птицами стартовал в ВКО
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В селе Бозанбай Восточно-Казахстанской области стартовал XVII Чемпионат Казахстана по кусбегилик — охоте с ловчими птицами среди взрослых, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе Ассоциации национальных видов спорта РК, этот кусбегилик включён в программу пятых Всемирных игр кочевников, которые в сентябре пройдут в Астане.
В ближайшие три дня определится один из сильнейших. На соревнования из 12 областей страны привезли 59 беркутов, 14 ястребов, 21 сокола. Среди участников - всемирно известная девушка-беркутчи Айшолпан Нургайыпкызы.
Первый день соревнований для участников был непростым. Потому что на территории области не утихали сильный ветер и метель.
Федерация "Құсбегілік" входит в Ассоциацию национальных видов спорта РК.
Фото: пресс-служба Ассоциации национальных видов спорта РК
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